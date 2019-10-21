TKP: Komünist Enternasyonal’in kuruluşunun 100’üncü yılında mücadele sürüyor!

18-20 Ekim tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı dün sona erdi. “Komünist Enternasyonal’in kuruluşunun 100’üncü yılında Barış ve Sosyalizm Mücadelesi Sürüyor” üst başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya 58 ülkeden 74 partinin temsilcileri katıldı. TKP’nin Sesi’nde bugün, ülkelerinde işçi sınıfının kurtuluşu için emek veren partilerin ortak mücadelelerinden bahsedilirken, söz konusu mücadeleye tüm emekçiler davet ediliyor.
SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/21-ekim-2019-pazartesi
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