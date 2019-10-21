TKP: Komünist Enternasyonal’in kuruluşunun 100’üncü yılında mücadele sürüyor!

TKP’nin Sesi’nde bugün, Komünist Enternasyonal’in kuruluşunun 100’üncü yılında ülkelerinde işçi sınıfının kurtuluşu için emek veren partilerin bu yıl İzmir'de yaptıkları yıllık toplantıları hakkında bilgi verilirken dünya çapında komünist ve işçi partilerinin mücadelesinde güncel durum anlatılıyor.

soL - Haber Merkezi