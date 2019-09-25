Sisi'yi gören Erdoğan salona girmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump’ın masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi’yi görünce salona girmediği iddia edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’ta bulunuyor.

Burada dün bir konuşma yapan Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliği düzenlenen yemekte Trump ve Sisi'yi aynı masada görünce yemeğe katılmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Hürriyet‘in New York ve Washington temsilcisi Razi Canikligil, sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de Trump’ın masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi’yi görünce salona girmedi. Sisi geçen yılda o masadaydı ve Erdoğan salondan çıkmıştı. Masada BM Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı” diye paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü.