Özel okulların toplam okul sayısına oranı yüzde 19,20'ye çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel okulların toplam okul sayısına oranının yüzde 19,20'ye çıktığını söyledi. Selçuk'un bütçe görüşmelerinde yaptığı sunuma göre özel liselerin sayısı da 4 yılda 2 katın üstüne çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, özel okullardaki öğrenci sayısı ve oranlarını açıkladı.

Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılında özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8,72’ye ulaştığını belirtti. Bakan Selçuk’un bütçe sunumuna göre, örgün eğitim içerisindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranı yüzde 19,20 oldu.

Bakan Selçuk, “özel okullara yönelik teşvik ve dönüşüm programları” sayesinde özel okul sayılarında “önemli bir artış” kaydedildiğini söyledi. Selçuk 2014-2015 eğitim öğretim yılında bin 603 olan özel lise sayısının 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin 589’a çıktığını bildirdi.

Selçuk sunumunda anaokulları sayısına ilişkinse “2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı 2 bin 624 resmi anaokulu, 3 bin 635 özel anaokulu olmak üzere toplam 6 bin 259 anaokuluna ulaşılmıştır” dedi.

KOMİSYONDA 'DİNDAR GENÇLİK' TARTIŞMASI

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in aktardığına göre MEB’in 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “dindar gençlik” tartışması da yaşandı. Komisyonda söz alan HDP Milletvekili Garo Paylan, “Cumhurbaşkanı, ‘Dindar ve kindar bir gençlik’ söylemini bir kez daha yineledi ve ‘Dindar gençlik yetiştirmeliyiz’ dedi. Dindar gençlik yetiştirebilirsiniz ama bu nesil vicdanlı olmalı” diye konuştu. AKP milletvekilleri, Paylan’ın sözlerine tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın müdahale etmesi üzerine Paylan konuşmasına devam etti. Paylan bütçede öğretmen atamaları için pay ayrılmadığını belirterek “En az 150 bin öğretmene ihtiyacımız var. Ama bütçe verilmemiş. Tercihlerimiz S-400 füzesi olduğu zaman siz öğretmen atayamıyorsunuz. S-400 için ödenen para ile 200 bin öğretmen ataması yapabilirdiniz Sayın Bakan” dedi.