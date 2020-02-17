Kars'taki evinde gözaltına alınan eski HEP milletvekili, yazar Mahmut Alınak tutuklandı.

Kars'ta 13 Şubat'ta evine yapılan baskında gözaltına alınan Mahmut Alınak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınak, savcılık ifadesinin ardından, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Alınak, aynı gerekçeyle tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Alınak'ın, dönemin Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç ve Bêkes kitabının gelirini Tunç'un ailesine bağışlaması, akrabaları ile yaptığı sohbetler, hükümete yönelik eleştirel yazıları, husumetli iki ailenin barışa aracılık teklifi ve Diyarbakır'da çöp taşıyıcıları ile birlikte çöp toplayarak kamuoyu nezdinde duyarlılık oluşturma yönündeki girişimleri tutuklamaya gerekçe yapıldığı öğrenildi.

