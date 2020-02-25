Erdoğan'dan İdlib ve Rusya açıklaması: Mecbur değil mahkumuz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'e ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bizde kanıtları var. Bizim sınırlarımızda gerçekleşen olaylardan dolayı bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil mahkumuz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Yol haritasıyla ilgili olarak malum Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Putin ile bu konuyu görüşüyorum. Bu işin Libya ayağında da Rusya ile görüşmelerimiz var. Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bunların yanında Abu Dabi yönetimi var. Rusya'nın da orada Vagner diye bilinen paralı bir ekibi var. Bunun para kaynağı ise BAE'den geliyor. Bütün bunların değerlendirmesini Rusya ile yürütüyoruz.

Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bizde kanıtları var. Bizim sınırlarımızda gerçekleşen olaylardan dolayı bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil mahkumuz.

Eğer bizim sınırlarımıza doğru bir insan seli geliyorsa buna sessiz mi kalacağız. Buna hiç kimse duyarlılık göstermiyor. Biz insani durumları göz önüne alarak değerlendirmeleri yapıyoruz.

FOX TV'YE TEPKİ

Erdoğan, "'Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" diyen Fox TV muhabirine, "Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun" diyerek tepki gösterdi.

'LİBYA'DA İKİ ŞEHİT' AÇIKLAMASI

Erdoğan, Libya'da iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı, "Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane şehidimiz var" dedi.

"Bay Kemal şunu da sorsun ya Hafter'in yanından Wagner'in ne işi var? Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydası var" dedi, ÖSO'nun Libya'ya götürüldüğünü itiraf etti.