Erdoğan: Bu ödül Sancar’a, Pamuk’a verilen ödül değil

Nobel Ödülü’nün Peder Handke’ye verilmesini eleştirdiği konuşmasında ‘Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir’ diyen Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ise ‘Bu ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nobel Ödülü’nün Avusturyalı yazar Peder Handke’ye verilmesini eleştirerek “Bu ödül bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir” dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuşan Erdoğan “Nobel’in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir” dedi.

Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde NATO bombardımanını kınayan ve batının Balkanlardaki iç çatışmalara dönük tek taraflı yorumlarına karşı çıkan Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi tartışma konusu olmuştu.

Erdoğan dün Bilkent Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” demiş ve “Sadece şu an verdikleri ödül değil, bundan önce verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir” demişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun daha sonra yaptığı açıklamada Erdoğan’ın sözlerinin Orhan Pamuk’a yönelik olmadığını söylemişti.

ERDOĞAN: 'AİLE VE KADINI AYIRAN ZİHNİYET BİZDEN DEĞİL'

Erdoğan Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası’ndaki konuşmasında bundan sonraki seçimlerde aday listelerinde daha çok kadına yer verilmesi için çalışacaklarını söyledi. "İfrat ve tefrit hatasına düşmeden kadınlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız" diyen Erdoğan’ın “Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir” sözleri ise dikkat çekti.

