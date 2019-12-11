Erdoğan tepki göstermişti: Handke Nobel'i aldı

Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde NATO bombardımanını kınayan isimlerden olan Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Handke'ye tepki olarak Türkiye, Bosna, Arnavutluk, Kosova, Afganistan, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan törene katılmadı.

İsveç'in başkenti Stockholm’de düzenlenen 2019 Nobel Ödülleri töreninde fizik, kimya, tıp, ekonomi ve edebiyat dallarındaki ödüller İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine verildi.

Nobel Akademisi Handke'ye ödülü verirken onu "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en etkili yazarlardan biri" olarak tanımladı.

Törene Handke'ye tepki olarak Türkiye, Bosna, Arnavutluk, Kosova, Afganistan, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan katılmama kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Handke'yi hedef alarak "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" demişti.

Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde NATO bombardımanını kınayan ve batının Balkanlardaki iç çatışmalara dönük tek taraflı yorumlarına karşı çıkan Handke bu nedenle tepkilerin hedefi olmuş durumda.