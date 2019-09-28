Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 611 hasarlı bina talebiyle karşı karşıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Bize, AFAD'ımıza bildirilen hasarlı bina veya hasarlı talebine ilişkin 611 taleple karşı karşıyız. Bu talepleri bu akşam itibarıyla bitirmiş olacağız' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (AFAD) düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Oktay’ın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, çevre illerden de hareket eden 270 personelin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söylerken 611 hasarlı bina talebiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Kurum, "Afetin olduğu ilk andan itibaren yönetim planı çerçevesinde bakanlığımıza bağlı birimler hem alt ve üst yapı anlamında çevre illerden de hareket ederek 34 ilden şu an sahada 270 personelimizle görev yapıyoruz. Bize AFAD’ımıza bildirilen hasarlı bina veya hasarlı talebine ilişkin 611 talebiyle karşı karşıyız. Bu talepleri bu akşam itibarıyla bitirmiş olacağız. Hasar tespitlerini bugün akşam itibarıyla ilgililerine bildirmiş olacağız. 80 kamu binamızda inceleme yaptık. 55 okul, 9 hastane ve diğer kamu binalarında tespit yaptık. Yapılan çalışmalarda 55 okulun 14’ünde daha detaylı tespit yapılması için arkadaşlarımız çalışıyor. Hafta sonu bu tespitler de tamamlanacak ve inşallah bütün bize bildirilen binaların tespitlerini yaparak hizmet etmiş olacağız" açıklamasını yaptı.