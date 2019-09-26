İstanbul'da saat 14.00 sularında deprem meydana geldi.

İstanbul'da saat 14.00 sularında deprem meydana geldi.

ÜÇ FARKLI BÜYÜKLÜK AÇIKLAMASI

Avrupa Sismoloji Merkezi depremin 5.9 büyüklüğün olduğunu açıkladı.

AFAD depremin 5,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu.

İstanbul'da deprem anında bir bina böyle sallandı https://t.co/pcTklJmT5V pic.twitter.com/QRQOps9Kv4 — soL Haber (@solhaberportali) September 26, 2019

SİLİVRİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

Deprem Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana geldi.

Depremin ardından tedbir amacıyla bazı okul ve iş yeleri boşaltıldı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem sonrası açıklama yaptı: "Tedbir masası kuracağız. İlgili kurumlarla paylaştıktan sonra vatandaşlarımızla da şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Birkaç cami ve diğer yapıda hasar tespiti var."

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi. Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu.

BAKIRKÖY ADLİYESİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Deprem sonrası valilik tarafından okullar tatil edildi.

HATLAR ÇÖKTÜ

Ege bölgesinde de hatlar çöktü.