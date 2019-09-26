İstanbul ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, 6.0 şiddetindeki depremin ardından okulların tatil edildiğini açıkladı. Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi.

İstanbul'da meydana gelen 6.0 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

İstanbul'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.