İstanbulluları bekleyen tehlikeyi açıkladı: Deprem toplanma alanı kalmadı!

İstanbul'da yaşanan depremin ardından İstanbulluların merak ettiği deprem toplanma alanlarının durumunu İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna'ya sorduk. Suna, İstanbul'da deprem toplanma alanlarının imara açılarak 496'dan 70'e indiğini açıkladı. Deprem anında yaşamsal öneme sahip olan deprem toplanma alanları AVM veya rezidans inşaatlarına teslim edildi.

İstanbul'da kentin birçok ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul'da en çok merak edilen başlıklardan biri de deprem toplanma alanlarının durumu oldu.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, konuya ilişkin soL'a açıklamada bulundu. Suna, İstanbul'da deprem toplanma alanlarının imara açılarak 496'dan 70'e indiğini açıkladı. AFAD ile deprem toplanma alanı tanımı konusunda anlaşamadıklarını vurgulayan Suna, deprem toplanma alanlarının anlık ayakta durulacak alanlar olmadığını açıkladı.

soL'a konuşan Nusret Suna, İstanbul'un Afet toplanma alanlarını anlattı:

DEPREM TOPLANMA ALANLARINI İMARA AÇTIK: 496'DAN 70'E İNDİ

''1999 depreminden sonra, 2002 yılında İstanbul Valiliği'nin başkanlığında İstanbul İl Afet Koordinasyon Kurulu kuruldu. Hem siyasi çevreler hem de bilim çevreleri beklenen Marmara depreminin varlığını kabul etti. Bu çerçevede çalışmalar yapılırken, o günlerde İstanbul’da 496 adet toplanma alanı yeri tespit edildi. Bununla birlikte de 562 adet acil çıkış yolu belirlendi. Altına da bir not düşüldü ‘bu sayılar İstanbul için yeterli değildir. Bu sayıların artırılması gerekiyor.' Daha sonra bu alanların 4/3'ü imara açıldı. Bugüne baktığımızd bu 496 adet toplanma alanından 70 adet kaldığını görüyoruz. Bunların çoğunu maalesef beton yığınlarına dönüştürdük, plazalar, kuleler diktik, alışveriş merkezleri, iş merkezleri inşa ettik. Toplanma alanları sayısının artırılması beklenirken, 20 yılda bu sayı düşüyor. Daha önce de bu rakamları açıkladık.

'AFAD İLE DEPREM TOPLANMA ALANI TANIMI KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ'

Ancak AFAD başkanı en son Aralık ayında düzeltme yaptı. İstanbul'da '2850 adet toplanma alanı var' dedi. Toplanma alanlarında anlaşamadığımız nokta şu, internet üzerinden AFAD'ın sitesi sizleri E-devlet'e yönlendiriyor, ilçe, mahalle adı, apartamnınızı yazıyorsunuz, toplanma alanı çıkıyor. Size nereleri gösteriyor biliyor musunuz? Çocuk parkı, cami avlusu, sokakta boş bir alan. Buralar deprem toplanma alanı değildir. Buralar depremin ilk olduğu anda, sıcak anda insanların ayakta bekledikleri yerdir. Bakıyorsunuz alan 15 katlı bir binanın yanındaki küçük alan olarak belirlenmiş. Buralar afet toplanma alanı değildir. Bunun gecesi, gündüzü olmayacak mı? İstanbul’da olası bir depremde çevre illerden yardım gelecek. Bunların planları vardır, yardımlar geldiği zaman belirlenen yerlere çadırlar konteynerler oralara konacak. Elektriği, suyu, pis su tahliyesi bağlanacak. Hayat devam edecek. Deprem korunma alanı, çadırların kurulabildiği, elektiriğin, temiz suyun altyapısının sağlandığı, tuvalet ihtiyaçlarının karşılanabildiği yerlerdir. İstanbul'da bu tür alanlardan 70 tane kaldı maalesef.

'AFET DURUMUNDA ACİL YARDIM MALZEMELERİ HER MAHALLEDE OLMALI'

1999 depreminden sonra o günün yöneticileri hemen hemen her mahalleye bir veya iki tane turuncu renkli konteynerler koydu. Bu konteynerlerda olası bir afet durumunda kullanmak üzere, acil yardım malzemeleri, ilaç, kazma kürek, haberleşme cihazları bulunur. Eskiden bu konteynerlerden her mahallede vardı, şimdi belki her ilçede 1 tane olmak üzere 39 tane kaldı. Şimdi faydalı bir durumu kalmadı. Hem anahtarı kimdedir onu da bilen yok''