İstanbul'da kentin birçok ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da saat 11.00'de deprem meydana geldi.

Depremin merkezinin İstanbul'un Silivri ilçesi ile Marmara Denizi arasında olduğu ve şiddetinin 4,6 olduğu açıklandı.

İşte AFAD'ın deprem bilgilendirme notu:

'BU TETİKLEME DEĞİL'

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, yaşanan depremin İstanbul depremine neden olacak kollardan birinde gerçekleştiğini belirtti. Barış, “Bu tetikleme değil. İstanbul’da deprem yaratacak kollardan biri olan kuzey kolda gerçekleşti. Marmara denizinin içerisindeki kuzey kolda olan bir deprem” dedi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

CNN Türk canlı yayınına katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.