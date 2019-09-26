Deprem sonrası ilk hasar haberi Avcılar'dan geldi

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresinin yıkıldığı açıklandı.
Perşembe, 26 Eylül 2019 14:30

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.

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