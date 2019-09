İÜ Diş Hekimliği'nde hasarlı bina eylemi: Tabutta çalışmak istemiyoruz

Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında depremin ardından oluşan ağır hasara karşın önlem alınmamasına tepki gösteren öğrenciler ve hekimler oturma eylemi yaptı. Hastane bahçesinde yapılan eylemde 'Tabutta çalışmak istemiyoruz', 'Hasta ve hekim için can güvenliği' yazılı dövizler taşındı. soL binadaki hasara ilişkin görüntülere ulaştı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde deprem sonrasında oluşan hasara karşı binaya girişlerin engellenmemesi tepkilere yol açtı. Öğrenci ve hastaların güvenliği için hiçbir şey yapmayan yönetime tepki gösteren hastane mensupları oturma eylemi yaptı. Hastane bahçesinde yapılan eylemde 'Tabutta çalışmak istemiyoruz', 'Hasta ve hekim için can güvenliği', 'Çatlaklar kavite değildir, doldurulamaz' yazılı dövizler taşındı. soL binadaki hasara ilişkin yeni görüntülere ulaştı.









17 AĞUSTOS DEPREMİNDE DE HASAR ALMIŞTI

17 Ağustos 1999 depreminde de fakülte ve hastane binaları hasar almış, ardından restorasyon denilerek çatlaklar sıvayla kapatılıp boyanmıştı. Deprem sonrası binanın başka bir depremi daha kaldıramayacağı uzmanlarca tespit edilmiş ancak gerekli hiçbir hamlede bulunulmamıştı.

Gürüştüğümüz öğrenciler binada bir duvarın geçen yıl durduk yere çöktüğünü, olayın kimsenin başına bir şey gelmemesiyle üstünün örtüldüğünü ve riskin göz ardı edildiğini anlattılar.

DEPREM KAÇIŞ PLANLAMASI VE TOPLANMA ALANI YOK

Deprem sırasında binada olanlar depremi çok şiddetli hissettiklerini, deprem kaçış planlaması ve herhangi bir eğitimin verilmediği fakültede izdihamın meydana geldiğini anlatıyor. Deprem sırasında muayenede olduğunu belirtenler "ya hastaya yanlış müdahalede bulunsaydık?" tepkisi verdi. Hastaneden büyük bir kargaşayla çıktıklarındaysa toplanacak alan bulamadıklarını anlatan doktor ve hastaların tepkisi "Çıktığımızda tekrar deprem olsaydı kaçarken birbirimizi ezecektik" oldu.

'EYLEM YAPMAYIN'

Binayı tahliye ettikten sonra evlerine dönen öğrenciler Whatsapp grupları üzerinden tepkilerini paylaşmaya ve örgütlenmeye başladılar. Yıllardır dile getirdikleri ihmallere karşı hiçbir şey yapılmadığını söyleyen öğrenciler tepki olarak eylem yapmaya karar verdiler. Dün gece saatlerinde dekanlıkla görüştüğünü iddia eden hocalar ise rektörlüğün harekete geçeceğini, "çok güzel gelişmeler" elde ettiklerini, sabahtan binada uzmanların inceleme yapıp binanın yapılandırılacağını söylediler. Mesajda ''G. hocanın tek bir ricası var, o da yarın eylem olmaması yönünde. Nedeni ise şu an zaten istediğimize ulaşmış durumdayız; eğer yarın en küçük bir yanlış anlaşılma veya provokasyon olursa bu, elimizdekileri kaybetme riskimiz bulunmakta'' kısımlarına yer vererek eylem yapılması engellenmeye çalışıldı.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ DEKAN TEMSİLCİSİ GİBİ

Öğrenciler bugün buna karşın oturma eylemi yaptılar. Bahçede oturma eylemi devam ederken fakültenin öğrenci temsilcisi gelerek, şikayetlerini dekanlığa ileteceğini söyledi. Öğrenci temsilcisinin "Bu koşullarda, hasta bakmak istemiyoruz'' diyen öğrenciye "Bakma o zaman oldu" diye yanıt vermesi tepki çekti. Bir öğrenci "dekanla konuşuyoruz sanki'' dedi.

Eylem sırasında görüştüğümüz fakülte öğrencilerinden aldığımız bilgilere göre, temsilci seçimle gelmedi. Birçok okulda olduğu gibi YÖK'ün fakültede temsilci seçimlerini iptal ettiğini aslında resmi bir temsilcinin net olarak olmadığını öğrendik.

''HERKESİN GÖZLERİNDE ÖLÜMÜ GÖRDÜM'

Diş hekimliği 4. sınıf öğrencisi M.D. deprem anı şöyle anlattı: "Biz 4. kattaydık, beşik gibi sallandık. Açıkçası o an herkesin gözlerinde ölüm korkusunu gördüm. Tam o sırada hasta bakıyorduk, kimse ne yapacağını bilmiyordu. kaçış planı vs. yoktu, herkes ölümü bekliyordu o an."

PAZARTESİ TEKRAR BULUŞULACAK

Forum yapıp beklentilerini yazılı ve sözlü ileten öğrenciler pazartesiye kadar bekleyeceklerini, yetkililerin yeterli açıklama yapması gerektiğini açıkladılar. Öğrenciler pazartesi günü tekrar buluşacaklarını, öğrencilerin kendi temsilcilerinin de sürece dahil edilerek çözüm önerilerinin dinleneceğini belirttiler.