Çapa Tıp'ta deprem eylemi: 'Binaya girmek istemiyoruz'

Öğrenciler, çatlakların olduğu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına ait çok sayıda fotoğraf yayımladı ve yetkilileri göreve çağırarak İstanbul Çapa'daki binanın önünde oturma eylemi başlattı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde depremde oluşan hasarlar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, çatlakların olduğu fakülte binasına ait çok sayıda fotoğraf yayımladı ve yetkilileri göreve çağırdı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi ve Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binalarında derin çatlakların oluştuğu, öğrenci, hekim ve akademisyenlerin binaya girmek istemediği ancak her iki fakülte yönetiminin de bu konuda bir adım atmadığı bildirildi.



ÖĞRENCİLERİN EYLEMİ SES GETİRDİ, BİNA DENETLENECEK

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği fakülte bahçesinde öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanların oturma eylemi devam ediyor. Rektör yardımcısı ve bir heyetle birlikte binada inceleme yapılıyor.