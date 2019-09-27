Öğrencilerin eylemi ses getirdi, bina denetlenecek

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği fakülte bahçesinde öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanların oturma eylemi devam ediyor. Rektör yardımcısı ve bir heyetle birlikte binada inceleme yapılıyor.

Öğrenciler, çatlakların olduğu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına ait çok sayıda fotoğraf yayımladı ve yetkilileri göreve çağırarak İstanbul Çapa'daki binanın önünde oturma eylemi başlattı.

Çapa Diş Hekimliği temsilcisi öğrencilere bina ile ilgili gelişmelerle dair bilgi verdi. Temsilci, "Şu an sesimiz duyurulmuş durumda. Rektörlükle de, Ankara’yla da görüşmeler yapıldı. Bir hafta içinde gelişmeleri hepimiz göreceğiz, Gülsüm Hoca’dan sözünü aldım. Aksi takdirde daha büyük bir eylem hazırlıklarımız da olacaktır hiç şüphesiz. Yarın için derslere gelmenize de gerek yok." diye mesaj gönderdi. Temsilci mesajda şu ifadelere yer verdi:

'GÜLSÜM HOCADAN SÖZÜNÜ ALDIM'

"Gençler bu saatte rahatsız ettiğim için çok özür dilerim hepinizden. Bu saate kadar olayın olduğu andan itibaren dekanlıkla ve rektörlükle görüşmeler içindeydik. 1 saatlik bir telefon görüşmesi yaptık az önce dekanla, genel durumu değerlendirdik. Yani anlayacağınız hiçbirimiz uyumadan olay hakkında aralıksız konuşmalar içerisindeydik. Çok güzel gelişmeler almış durumdayız. Sesimizi gerekli yerlere bir gecelik uğraşımızla duyurduk. Ankara’yla da görüşmeler yapılmış durumda. Yarın sabah 8’de rektörlükten yapı denetleyicileri gelecek beraber tüm okulu baştan sona inceleyeceğiz. Duruma göre de en kısa sürede gelişmelere başlanacak... Şu an sesimiz duyurulmuş durumda. Rektörlükle de, Ankara’yla da görüşmeler yapıldı. Bir hafta içinde gelişmeleri hepimiz göreceğiz, Gülsüm Hoca’dan sözünü aldım. Aksi takdirde daha büyük bir eylem hazırlıklarımız da olacaktır hiç şüphesiz. Yarın için derslere gelmenize de gerek yok. Tabi aynı şekilde hala toplanıp birlik olmak da sizin hakkınız. Ben sabah 8 de okulda olacağım, baştan sona gelişmeleri takip edip hepinizle paylaşacağım."

SABAHTAN FAKÜLTEYE GELEN ÖĞRENCİLER OTURMA EYLEMİNE BAŞLADI

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, çatlakların olduğu fakülte binasına ait çok sayıda fotoğraf yayımladı ve yetkilileri göreve çağırdı