Bakan'dan Sinop'ta nükleer açıklaması: Japon şirketle devam etmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale ilişkin 'Japon tarafıyla bu konudaki işbirliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Başka bir tedarikçi ile de yapımı söz konusu olabilir' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici bulunmadığını belirterek, "Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Başka bir tedarikçi ile de yapımı söz konusu olabilir" dedi.

Dönmez, "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının Bakanlığımızı takvim ve fiyat yönünden tatmin etmediği Japon tarafına bildirildi. Japon tarafıyla bu konudaki işbirliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’ta başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir" diye konuştu.

Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ise inşaat lisansı 2019 Ağustos'ta verilen ikinci ünitenin inşaatına yakın zamanda başlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Dönmez, üçüncü üniteye ait inşaat lisansı başvurusunun proje şirketi tarafından geçen yıl yapıldığını anımsatarak, ilk beton öncesi temel çalışmalarına imkan veren 'Sınırlı Çalışma İzni' için Nükleer Düzenleme Kurumunun değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.