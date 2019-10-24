Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri harekatını konuşmak üzere 26 Ekim’de Ankara’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatını eleştirdi ancak Ankara ile Berlin arasındaki iletişimin önemini vurguladı. Maas Türkiye'nin Suriye’nin kuzyedoğusundaki askeri harekatını konuşmak üzere 26 Ekim Cumartesi günü Ankara’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Maas "Birbirimiz hakkında konuşmak yerine birbirimizle konuşmak her zaman daha iyidir, bu nedenle cumartesi günü Ankara'ya seyahat edeceğim" diyerek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililerle buluşacağını söyledi.