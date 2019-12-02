AKP 5 yılda Yalova'nın 3 katı büyüklüğünde kamu arazisi sattı

AKP son beş yılda 2 milyar 167 milyon metrekarelik taşınmazı sattı. Bu dönemde elden çıkarılan kamu arazileri Yalova'nın 3 katı büyüklüğünde.

Hazine'ye ait arsalar, tarım arazileri ve orman vasfını yitirmiş alanların satışı sürüyor. Verilere göre son beş yılda 2 milyar 167 milyon metrekarelik taşınmazı satan hükümet 3 adet Yalova büyüklüğünde alanı elden çıkardı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, enerji üretim ve dağıtım tesislerini, otellerini ve limanlarını satarak 62 milyar dolarlık özelleştirme yapan AKP, kamu arazilerin satışına da son sürat devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde AKP iktidarı 2/B ve tarım arazileri hariç 9 milyar 768 bin 409 bin liralık taşınmaz satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Hazine'ye ait 55 milyon 879 bin metrekare büyüklüğünde 24 bin 24 adet arazi elden çıkartılırken, 2014 yılında 6 bin 117, 2015'te 4 bin 433, 2016'da 3 bin 891, 2017'de 6 bin 110, 2018'de ise 3 bin 473 taşınmaz satışı yapıldı.

YARI FİYATINA ELDEN ÇIKARILDI

2018 yılı sonu itibariyle orman vasfını yitirmiş Hazine'ye ait araziler olarak bilinen 2/B taşınmazlarına ilişkin satış verilerine bakıldığında 2012 yılından itibaren 981 bin 322 kişinin satın alma başvurusunda bulunduğu görülüyor. Bu başvurulardan 769 bin 74 hak sahibine 2 milyar 112 milyon 498 bin metrekare yüzölçümlü 543 bin 908 adet 2/B arazisi satıldı.

Rayiç bedelleri 22 milyar 264 milyon lira olan 2/B'ler yarı fiyatına yani 11 milyar 446 milyon liraya elden çıkarıldı. Bu bedelin de 2018 itibariyle 8 milyar 116 milyon lirası tahsil edildi, geri kalan kısımlar ise taksitler halinde ödeniyor.

TARIM ARAZİLERİ ELDEN ÇIKIYOR

2012 yılında yapılan yasal düzenleme ile, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satış işlemlerine başlandı. 2018 sonu itibariyle toplam 437 bin 844 başvuru yapılırken, bunların 105 bini istenen şartları sağlamadığı için reddedildi. Kalan 331 bin 978 başvurunun ise değerlendirme işlemleri devam ediyor.

2018 sonu itibariyle toplam 45 bin adet taşınmazın 782 milyon liraya satışı tamamlanırken, 267 milyon lira tahsilat yapıldı. Kalan kısım ise taksitler halinde ödeniyor.

Hükümet daha sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerdeki Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullananlara yüzde 50 indirimle satılmasının önünü açtı.

31 Aralık 2019 günü sona erecek satın alma başvurularına 2018 yılı sonu itibariyle 650 milyon 969 bin metrekare yüzölçümlü 36 bin 198 taşınmaza talep geldi.

Öte yandan, Kanal İstanbul projesi kapsamında 22 milyon metrekare Hazine taşınmazı tescil edilirken, yaklaşık değeri 3,4 milyar lira olan 4 milyon 422 bin metrekare büyüklüğündeki 489 gayrimenkul bedelsiz olarak TOKİ'ye devredildi.