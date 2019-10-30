Soruşturma açılan Başakşehirli futbolcuya bakanlık selamı

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, UEFA’nın hakkında soruşturma başlattığı Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci’ye ‘Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!’ mesajı gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı UEFA’nın maç sırasında asker selamı verdiği için hakkında soruşturma başlattığı Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci’ye resmi sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Bakanlık, Kahveci’nin ve “Barış Pınarı Harekatı”nın görüntülerinden oluşan bir videoya “İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun! @irfankahveci" mesajını ekledi.

İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun,

Mehmetçik’ten sana selam olsun! @irfankahveci pic.twitter.com/9DzTqzlOwu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2019

Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi'nde takımının Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta asker selamı vermişti. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından Kahveci hakkında soruşturma açılmıştı.