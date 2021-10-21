YİK üyesi Cemil Çiçek, Erdoğan'a gönderme yaptı, yargıçları işaret etti

Cumurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Rize’de Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarıyla çay toplamasına gönderme yaparak, "Yargıçlık, savcılık mesleğini seçen kişi, hayatının kısıtlanmasını da kabul etmiş demektir. Öyle herkesle düşüp kalkamaz, birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat etmelidir. Hal kağıdı bunun içindi. Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar” dedi.
Çiçek, Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan'a, "Yargı bağımsızlığı güzel bir slogan ama yargıç kalitesi olmadan içi boş bir laf. Belki 6, hatta 7 yıla çıkarmak lazım hukuk fakültelerini. Eskiden hal kağıdı vardı. Yargıç ve savcılar için müfettişler onların özel hayatlarına, ilişkilerine vs de bakarak kanaat notu verirdi. Bu uygulama kuşkusuz subjektifti, kişisel garezler veya siyasi saikler bu raporlarda ciddi rol oynuyordu ama biz uygulamayı düzeltmek yerine onu toptan kaldırdık" değerlendirmesinde bulundu.
Berkan yazısında şu ifadeleri kullandı: