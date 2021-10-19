Bülent Arınç'tan Erdoğan fıkrası: Beni kodese tıktırmak mı istiyorsunuz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.
Programın başında konuşan sunucu Cihad Doğan’ın “Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan’ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan beyi konuşacağız, Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye’yi de konuşacağız” ifadelerini kullandı.
Doğan'ın sözleri üzerine araya giren Arınç ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan çalışmalarını konuşmak istemediğine dair esprili bir açıklama yaptı.
Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle oldu: