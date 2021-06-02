Tekstil işçileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bir tekstil fabrikasında çalışan çoğu kadın 35 işçi mide bulantısı ve kusma gösterince zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

İzmir'de Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan çoğunluğu kadın işçiler bugün tavuk, çorba ve pilavdan oluşan yemek yedi.

DHA'nın haberine göre, öğle yemeğinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşan 35 işçi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtisi gösterince durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçiler, tedaviye alındı.

Yemeklerden incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

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