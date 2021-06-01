Boyun Eğme'nin 296. sayısında dün Erdoğan'ın açıkladığı yeni 'normalleşme planı' ele alındı.

'Salgın yönetimi değil zorbalık' manşetiyle çıkan sayıda iktidarın salgın istismarcılığında sınır tanımadığı vurgulandı:

'Salgın yönetimi değil zorbalık'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs akşamı yeni “normalleşme” planını açıkladı; İçişleri Bakanlığı da hemen ardından ayrıntıları yayınladı. Salgın istismarcılığı konusunda sınır tanımayan iktidar, hayal ettiği ülkeyi yayınladığı genelgelerle adım adım hayata geçirmeye çalışıyor. Hiçbir bilimsel dayanağı olmadan açık havada vakit geçirmeyi, sosyalleşmeyi sokağa çıkma kısıtlamasıyla yasaklıyor; ülkenin kültür sanat hayatını bitiriyor.

Bugün yaşanan yoksulluk, işsizlik, hastalıklardan birinci derecede sorumlu ve suçlu olan iktidar temsilcileri yurttaşlarını ölüme ter ederken kendi günlerini gül sulu etkinliklerle, göbek atmalı şovlarla geçiriyorlar.

Hükümetin ilan ettiği “kademeli normalleşme” ile birlikte;

Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor

Erdoğan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatini 21:00’den 22:00’ye çektiklerini, cumartesi günleri de 22:00’ye kadar sokağa çıkmak serbestken, pazar günleri yasağın uygulanmaya devam edeceğini açıkladı. AKP gece ve hafta

sonu yasaklarından vazgeçemiyor. Bu yasakların salgın yönetimi ile uzaktan yakından ilgisi yok. İnsanların içki içerek sosyalleşmelerinden, eğlenmelerinden nefret eden bir zihniyet yaşamlarımıza pranga vurmaya çalışıyor.

Restoran, kafe ve bar emekçilerinin mağduriyeti sürüyor

Yeni normalleşme planında restoran, kafe ve bar emekçileri açısından herhangi bir değişiklik olmadı. Restoranlar mesafe kurallarına uymak koşuluyla 21:00’a kadar hizmet verebilecek. Birçok içkili restoran için bu fiilen kapatma demek. Barlar ve içkili eğlence merkezleri ise açılamayacak.

Ülkeyi kültürsüz, sanatsız; sanatçıları geçim derdiyle baş başa bıraktılar

Yeni “normalleşme” planı ile kültür ve sanat faaliyetlerine uygulanan yasak devam ediyor. Bir yılı aşkın süredir kültür sanat emekçileri işsizlik sorunuyla boğuşuyor. AKP ülkeyi sanatsız, sanatçıları işsiz bırakmaya devam ediyor.

Okullarda yeniden 'kucaklaşıyormuşuz'

AKP’li cumhurbaşkanı pandemi döneminin en büyük yaralarından birine dönüşen eğitim konusuna değinme gereği bile duymadı. Bu konuda açıklamayı kötü sicilli bakanına bıraktı. Bakan 18 Haziran’a kadar açık kalacak okullara

öğrencilerin yeniden haftada iki gün gitmeye başlayacakları “müjdesini” verdi.

Bir buçuk yıldır eğitimi salgın koşullarında sürdürebilmek için kaynak ayırmayı, bunun için halk sağlığı önlemleri almayı aklından bile geçirmeyen hükümetin göz boyamak için aldığı bu karar yalnızca öfkeyi daha da büyütüyor.