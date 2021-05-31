Sokağa çıkma yasağı gevşetildi, restoran ve kafeler açılıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı bakanlarla yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada yarından itibaren uygulanacak "kademeli normalleşme" kararlarını açıkladı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlamaları Haziran boyunca hafta için saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Cumartesi günü ise akşam saat 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı olmayacak.

İlk ve orta okullardaki eğitimle ilgili bir açıklama yapmayan Erdoğan üniversitelerin 2021-2022 eğitim yılını 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülebileceğini duyurdu.

Erdoğan yarından itibaren yeme içme yerlerinde pazar günü hariç olmak üzere sabah 7.00 ile akşam 21.00'e kadar masaya servis yapılabileceğini, saat 24.00 kadar paketleme servisi sürdürülebileceklerini duyurdu.

Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğünlerin yarında itibaren başlayacağını belirten Erdoğan kamu kurumlarındaki esnek mesaininse yeni düzenlemeye kadar devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Süper Lig’i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

- Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var, bizim inşa edecek daha çok eserimiz var.

- Türkiye, NATO başta olmak üzere, üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir.

- Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı akşamda ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık. Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasında bir araya geldik.

- Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

- İnşallah bir asır sonra cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz.

- (Taksim Cami) Tabii birileri özellikle bu eseri İstanbul'umuz için bir sembol olarak görmeyebilir. Bu asrın sembol eserlerinden biridir.

- (Çamlıca kulesi) Bu asrın inşallah sembol eserlerinden bir tanesidir.

- Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek Çin'in ardından ikinci sırada yer alması her halde bir şey ifade ediyor.

- Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasındayız. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız.

- Son altı ayda işyerleri sadece bir buçuk ay açık kalan esnaflarımız olduğunu biliyoruz.

- Okula gidemeyen evlatlarımızın eğitim öğretimdeki kayıpların yanında pek çok psikolojik sıkıntının eşiğine geldiğini biliyoruz.

- Yaz mevsiminin de geldiği günlerde insanları evde tutmanın hem zor hem anlamsız olduğunu dikkate alıyoruz.

- Bu süreçte kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirenler olduğunu görüyoruz.

- Yarından itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişareleri gerçekleştirdik.

- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

- Temmuz ayında kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayısında değişime göre yeniden belirlenecektir.

- Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21.00'e göre masaya servis yapılabilecek saat 24.00 kadar paketleme servisi sürdürülebilecektir. Pazar günü sadece paket servisi verilmeye devam edecektir.

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

- Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

- Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

- Üniversiteler 2021-2022 eğitim yılı 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülebilecektir.

- Spor kulüpleri genel kurulları Haziran'dan itibaren gerçekleştirebilecektir.

- Kamu kurumlarındaki esnek mesai yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.