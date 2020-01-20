Metalde greve hazırlanılırken, MESS'ten yeni ücret teklifi

Metal işçileri greve hazırlanırken MESS ücret zammı teklifini revize ederek birinci altı ay için yüzde 10 önerdi. MESS'in ilk teklifi yüzde 6, ikinci teklifi yüzde 8 idi.

Metal işçileri greve hazırlanırken, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ücret teklifini revize etmek üzere bugün sendikaları görüşmeye davet etmişti.

Türk Metal ile yapılan toplantıda MESS ücret zammı teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti.

MESS grup toplu sözleşmesinde adım adım greve doğru gidilirken, patronların sendikası daha önce yüzde 6,05 olan ücret zammını yüzde 8'e çıkarmıştı. Ancak dün Bursa ve Gebze'de sendikalar kitlesel katılım ile iki ayrı miting yaptı. Gebze'de yapılan mitingde Birleşik Metal-İş Sendikası talepleri karşılanmazsa 5 Şubat'ta greve gideceklerini açıkladı. Türk Metal de geçen hafta grev kararı almış ancak grevin uygulama tarihini daha sonra açıklayacağını duyurmuştu.

130 bin metal emekçisini kapsayan sözleşmenin son haline tepki gösteren Metal İşçisi #patronlarınensesinde hesabı, son teklifi ''MESS akıllanmıyor, yeni ücret teklifi yüzde 10'' şeklinde sosyal medyadan duyurdu.



