Doğa Koleji velileri soruyor: Öğretmenlerin maaşı neden ödenmiyor?

Yaklaşık iki aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenlerine destek için veliler Doğa Koleji genel merkezinde bir araya geldi.

Yaklaşık iki aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenlerine bir destek de okul velilerinden geldi. Veliler bugün Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptılar.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi bir süredir öğretmenlerin hak gasplarına yönelik olarak okulda yaşananları gündeme getiriyordu. Özellikle maaş ödemelerinde uzun bir süredir yaşanan aksaklıklar halen devam edince, Doğa Koleji’nin çeşitli kampüslerinde öğretmenler iş bırakma ya da rapor alarak derse girmeme gibi eylemler başlatmıştı. Konuyu yakından takip eden okul velileri de bugün Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde bir eylem yaparak okul öğretmenlerinin yanında olduklarını bir kez daha açıkladılar. Yapılan basın açıklamasının ardından veliler Doğa Koleji yöneticileriyle de bir görüşme gerçekleştirdiler.

Veliler yaptıkları açıklamada, son 9 aydır kurumun içinde bulunduğu ekonomik durumun, çocukların eğitimine olumsuz yansımalarının başlaması nedeniyle bu açıklamayı yapmayı zorunlu bulduklarını vurguladılar. Veliler açıklamalarında, 65 bine yakın öğrencisi olan kurumun, 15 binden fazla çalışanının yaşadıkları maaş mağduriyetlerini bile göz ardı ederek büyük bir özveriyle çalıştıklarını gördükleri ifade ederken, özellikle okul öğretmenlerine minnettar olduklarını kaydettiler.

VELİLERDEN YÖNETİME SORULAR

Veliler açıklamalarında, ‘’Çocuklarını bu eğitim kurumuna teslim eden veliler olarak cevap beklediğimiz sorular var’’ derken, açıklamada şu soruları dile getirdiler:

1-) Doğa Koleji'nde son 9 aydır Öğretmen maaşlarının ödemelerinde neden sıkıntı yaşanıyor. Kurum sahibi bununla ilgili hangi önlemleri aldı?

2-) Son iki aydır maaş alamayan öğretmenler, bazı kampüslerde dün ve bugün derse girmemiştir. Kurum çocuklarımızın eğitimlerini sorunsuz sürdürebilmesi ile ilgili hangi önlemleri almıştır?

3-) Aylardır Doğa Koleji’nin satılacağı ve el değiştireceği ile ilgili basın kuruluşlarında çeşitli haberler çıkıyor. Kurumun satışı ve geleceği ile ilgili veli, öğrenci ve öğretmenlere neden açıklama yapılmıyor?

4-) Aylardır öğretmenler maaş alamazken, öğrencilerimiz, öğretmenleri derse girmediği için mağdur olurken, Millî Eğitim Bakanlığımızın almayı düşündüğü herhangi bir tedbir var mıdır?

Çocuklarını Doğa Koleji'nde okutan veliler olarak endişe içinde olduklarını belirten veliler, açıklamalarında çalışan maaşları bazı okulların kiraları ve hatta bazı gider faturalarının dahi ödenemez durumda olduğunu üzülerek duyduklarını kaydettiler.

VELİLER YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Basın açıklamasının ardından yönetim ile görüşmek isteyen velilerin bu talebi önce "bu kadar kişiyi alacak yerimiz yok" denilerek görevliler tarafından engellenmeye çalışılırken, velilerin ısrarı sonucunda görevliler velileri içeri almak zorunda kaldı.

Yapılan görüşmede okul yönetiminin velilere okulun finansal sorunlarının ayın 26’sına kadar çözüleceğini, öğretmen ve Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının bu tarihe kadar ödeneceği söylediği belirtiliyor. Okul yönetiminin ayrıca kurumun satışına ilişkin de görüşmelerin Ankara’da devam ettiğini, 26 Kasım’a kadar işlemlerin tamamlanacağını velilere ilettiği kaydediliyor. Veliler ödenmeyen maaşların bir an önce ödenmesi talebini yönetime de bildirirken, sürecin yakından takipçisi olacaklarını vurguladılar.

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