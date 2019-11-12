Doğa Koleji Öğretmen Komitesi: Maaşları ödeyin, hesap verin

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşları ödenmeyen ve bu şekilde çalışmaya mecbur edilen, haksız yere işten çıkartılıp ağustos maaşlarını alamayan öğretmenleri birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşları ödenmeyen ve bu şekilde çalışmaya mecbur edilen, haksız yere işten çıkartılıp ağustos maaşlarını alamayan öğretmenlere çağrıda bulundu.

Öğretmenleri ve velileri, patrona ve onun işbirlikçi kimi yöneticilerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Komite tarafından yapılan açıklama şöyle:

MAAŞLARI ÖDEYİN, HESAP VERİN

Doğa Koleji öğretmenleri uzun bir süredir maaşlarını almak için mücadele vermektedir. Geçen dönemden beridir devam eden bu tablo, Doğa Koleji patron ve yöneticilerinin türlü yalanlarına ve manipülasyonuna maruz kalmakta, öğretmenler beklentiler yaratılarak oyalanmaktadır. Geldiğimiz nokta, artık “bir işte çalışıyoruz” denilemeyecek boyutlara ulaşmış ve öğretmenler adeta maaşsız çalışan figüranlara dönüşmüşlerdir. Bu anlamda kapsamlı bir açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir.

İşlerin bu noktaya geleceği çok önceden belli olmuştur. Gerek maaşların yarım yamalak ve gecikmeli ödenmesi, gerekse de patron ve yöneticilerin yalan ve mobbinge varan yaklaşımları öğretmenleri bir çıkmaza sürüklemiş ve öğretmenler bir sıkışmışlık içerisinde okula gidip gelen birer nesne haline çevrilmişlerdir. Bu durumun nedeni patron ve onun işbirlikçileri olan kimi yöneticilere karşı örgütsüz kalışımızla açıklanabilir! Örgütsüzlük, bir arada olamayış ya da bir arada davranma kabiliyetinden yoksun kalmak patronun ekmeğine yağ sürmekte ve bu koşulların daha da kötü bir hale dönüşmesine kapı aralamaktadır. Bu durum son kertede ve bir açıdan biz öğretmenlerin de suçu olmaktadır.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, gelinen son durum ve bazı taleplerimiz şu şekildedir:

Sürekli satılacağı söylenen ve adeta her hafta bir firmaya satılan Doğa Kolejinin bu taktikleri, öğretmenleri oyalamakta ve oluşturulan vaat sessiz bekleyişi uzatmaktadır. Bu durumun çözümü bir patrondan diğerine geçiş ile değil, öğretmenlerin örgütlü birer özne haline gelmesi ile çözüme kavuşacaktır. Dahası bu mülk devir işinin, öğretmenleri bağlayan bir yanı da bulunmamaktadır.

Öğretmenlerin eylül ayı maaşlarının % 70’lik kısmı ve ekim ayı maaşlarının tamamının ödemesi yapılmamış, sürekli gün verilmesine rağmen sözlerin yalan olduğu günü geldiğinde anlaşılmıştır. Bu nedenlerle öğretmenlerin kuruma dair en ufak bir güveni artık bulunmamaktadır.

İşten atılan öğretmen arkadaşlarımızın ağustos maaşları ödenmemiş ve bu arkadaşlarımız haksız yere çıkarılmanın dışında maaşları ödenmeyerek de ortada bırakılmışlardır ve patron bu hukuksuzluğu sergilerken hiç bir rahatsızlık ya da utanç duymamaktadır. Yapılan muamele normal değildir ve buna alışılmamalıdır.

Okullarda hiçbir şey olmamış gibi davranan ve öğretmenlerinden yine hiçbir şey yokmuş gibi çalışmalarını, proje yapmalarını isteyen, onlara angarya iş yükü yükleyen ve patronculukta sınır tanımayan kimi yöneticiler arkadaşlarımıza mobbing uygulamaya ve onları bezdirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum derhal son bulmalıdır! Öğretmen arkadaşlarımız yaşadıklarını deşifre etmeli ve komitemizle paylaşmalıdır.

Öğretmenlerin hukuki bir hakkı olan eğitim-öğretim ödenekleri yatırılmamış ve öğretmenlerin bu konuda da sesleri kısılmak istenmiştir. Bu ödeme maaşlardan ayrı birer kalem olarak tüm öğretmenlerimize yatırılmalıdır.

Yeni gelen öğretmenlerimize verilen sözlerin de boşa düşeceği açıktır. Ekim maaşları geciken ve ödeneklerini de alamayan yeni öğretmenlerimiz kısa vadede karşılaşacaklarının farkına varmalı ve eski/yeni öğretmen ayrımına girmeden, yönetici etkisinde kalmadan diğer öğretmenlerle birlikte tutum ve önlem almanın arayışına girmelidirler. Öğretmenlerin ortak gündemi, kendi emekleri ve bu emeklerinin karşılığını almanın yollarını üretmek olmalıdır.

Yine hatırlatmak istiyoruz! Bu durum sadece öğretmenleri değil, velileri ve öğrencilerimizi de doğrudan ilgilendirmektedir. Velilerimiz, şu aralar düzenlenmekte olan veli toplantılarında söz almalı, öğretmenleri ile iletişime geçmeli ve öğretmenlerinin yanında durmalıdır. Veliler okullarda yaşananların örtbas edilmesine göz yummamalı, süreci doğru analiz etmelidirler. Sözde kurumun zarar görmemesi adına ve yine sözde bir fedakârlık propagandası eşliğinde durumunu korumaya çalışan öğretmenlerimiz ise artık durumun farkına varmalıdırlar.

Evet, öğretmenler fedakârdır ancak fedakârlık patronun ve öğretmenini düşünmeyen yöneticilerin bizleri sömürmesine fırsat ya da gerekçe yaratmamalıdır! Çocuklarımıza öğreteceğimiz değerlerden birisi de emeğe sahip çıkmak olmalıdır.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, öğretmeni ve velisi ile birlikte bir bütün olmayı önermekte, tavırları ortaklaştırmanın, iletişime geçmenin hem öğrencilerimiz hem de geleceğimiz adına önemli olduğunun altını çizmektedir.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ

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