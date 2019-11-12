Doğa Koleji Öğretmen Komitesi: Maaşları ödeyin, hesap verin

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşları ödenmeyen ve bu şekilde çalışmaya mecbur edilen, haksız yere işten çıkartılıp ağustos maaşlarını alamayan öğretmenlere çağrıda bulundu.
Öğretmenleri ve velileri, patrona ve onun işbirlikçi kimi yöneticilerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Komite tarafından yapılan açıklama şöyle:
MAAŞLARI ÖDEYİN, HESAP VERİN
Doğa Koleji öğretmenleri uzun bir süredir maaşlarını almak için mücadele vermektedir. Geçen dönemden beridir devam eden bu tablo, Doğa Koleji patron ve yöneticilerinin türlü yalanlarına ve manipülasyonuna maruz kalmakta, öğretmenler beklentiler yaratılarak oyalanmaktadır. Geldiğimiz nokta, artık “bir işte çalışıyoruz” denilemeyecek boyutlara ulaşmış ve öğretmenler adeta maaşsız çalışan figüranlara dönüşmüşlerdir. Bu anlamda kapsamlı bir açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir.
İşlerin bu noktaya geleceği çok önceden belli olmuştur. Gerek maaşların yarım yamalak ve gecikmeli ödenmesi, gerekse de patron ve yöneticilerin yalan ve mobbinge varan yaklaşımları öğretmenleri bir çıkmaza sürüklemiş ve öğretmenler bir sıkışmışlık içerisinde okula gidip gelen birer nesne haline çevrilmişlerdir. Bu durumun nedeni patron ve onun işbirlikçileri olan kimi yöneticilere karşı örgütsüz kalışımızla açıklanabilir! Örgütsüzlük, bir arada olamayış ya da bir arada davranma kabiliyetinden yoksun kalmak patronun ekmeğine yağ sürmekte ve bu koşulların daha da kötü bir hale dönüşmesine kapı aralamaktadır. Bu durum son kertede ve bir açıdan biz öğretmenlerin de suçu olmaktadır.
Tüm bu gelişmelerle birlikte, gelinen son durum ve bazı taleplerimiz şu şekildedir:
Yine hatırlatmak istiyoruz! Bu durum sadece öğretmenleri değil, velileri ve öğrencilerimizi de doğrudan ilgilendirmektedir. Velilerimiz, şu aralar düzenlenmekte olan veli toplantılarında söz almalı, öğretmenleri ile iletişime geçmeli ve öğretmenlerinin yanında durmalıdır. Veliler okullarda yaşananların örtbas edilmesine göz yummamalı, süreci doğru analiz etmelidirler. Sözde kurumun zarar görmemesi adına ve yine sözde bir fedakârlık propagandası eşliğinde durumunu korumaya çalışan öğretmenlerimiz ise artık durumun farkına varmalıdırlar.
Evet, öğretmenler fedakârdır ancak fedakârlık patronun ve öğretmenini düşünmeyen yöneticilerin bizleri sömürmesine fırsat ya da gerekçe yaratmamalıdır! Çocuklarımıza öğreteceğimiz değerlerden birisi de emeğe sahip çıkmak olmalıdır.
Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, öğretmeni ve velisi ile birlikte bir bütün olmayı önermekte, tavırları ortaklaştırmanın, iletişime geçmenin hem öğrencilerimiz hem de geleceğimiz adına önemli olduğunun altını çizmektedir.
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.
Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz
Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz
E-posta: [email protected]