Veliler öğretmenlerine böyle sahip çıktı: Öğretmenlerimizi patronunuza yedirtmeyiz

Doğa Koleji kampüsünde veliler öğretmenlere destek olmak için okul önünde toplandı.
Oldukça öfkeli oldukları görülen veliler, öğretmenlere destek olmaya devam edeceklerini açıklayarak MEB’e şikayet başvurusunda bulunacaklarını duyurdular.
Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi velilerin bu tutumu için bir teşekkür mesajı yayınladı. Öğretmenler yaptıkları açıklamada “haksızlığa karşı yanımızda olan tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. Hem biz öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, hem siz velilerin endişeleri ve çocuklarımız eğitim hakkının güvenceye alınması için ancak birlikte mücadele ederek sonuç alabiliriz” dedi.