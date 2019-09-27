Veliler öğretmenlerine böyle sahip çıktı: Öğretmenlerimizi patronunuza yedirtmeyiz

Bir süredir öğretmenlerine ücret ödenmediği iddiaları ile gündeme gelen Doğa Koleji kampüsünde veliler öğretmenlere destek olmak için okul önünde toplandı. Öğretmenlerin bir bölümünün istifa ederek okuldan ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade eden veliler, öğretmenlerinin geri gelmesini ve okulun ücretleri düzenli ödemesini talep etti.

soL- Patronların Ensesindeyiz