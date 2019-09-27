Veliler öğretmenlerine böyle sahip çıktı: Öğretmenlerimizi patronunuza yedirtmeyiz

Bir süredir öğretmenlerine ücret ödenmediği iddiaları ile gündeme gelen Doğa Koleji kampüsünde veliler öğretmenlere destek olmak için okul önünde toplandı. Öğretmenlerin bir bölümünün istifa ederek okuldan ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade eden veliler, öğretmenlerinin geri gelmesini ve okulun ücretleri düzenli ödemesini talep etti.
soL- Patronların Ensesindeyiz
Cuma, 27 Eylül 2019 11:09

Doğa Koleji kampüsünde veliler öğretmenlere destek olmak için okul önünde toplandı.

Oldukça öfkeli oldukları görülen veliler, öğretmenlere destek olmaya devam edeceklerini açıklayarak MEB’e şikayet başvurusunda bulunacaklarını duyurdular.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi velilerin bu tutumu için bir teşekkür mesajı yayınladı. Öğretmenler yaptıkları açıklamada “haksızlığa karşı yanımızda olan tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. Hem biz öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, hem siz velilerin endişeleri ve çocuklarımız eğitim hakkının güvenceye alınması için ancak birlikte mücadele ederek sonuç alabiliriz” dedi.