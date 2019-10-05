Doğa Koleji Mavişehir 2 Kampüsü velilerinden öğretmenlere destek

İzmir’de Doğa Koleji Mavişehir 2 Kampüsü’nde maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hafta başında ilk iki derse girmeyen öğretmenlere velilerden de destek geldi. Veliler dün okula giderek öğretmenlerin ve kendilerinin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ettiler.

Doğa Koleji Mavişehir 2 Kampüsü’nde öğretmenlerin maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hafta başında ilk iki derse girmemesinin ardından veliler öğretmenlere desteğe devam ediyor.

Hafta başında öğretmenlerin yasal haklarını kullanarak ilk iki derse girmediği İzmir Mavişehir 2 kampüs velileri öğretmenlerin ve kendilerinin yaşadıkları mağduriyete tepkilerini başlattıkları bir imza kampanyasıyla göstermişlerdi. İmza kampanyası devam ederken veliler dün de okula gelerek sorunlarını dile getirip öğretmenlere sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiler.

Veliler, kendilerine yönetim tarafından süreçle ilgili doğru bilgi verilmediğini, sürekli oyalandıklarını ve sorularına cevap verecek bir yetkili bulamadıklarını iddia ettiler.

Çocuklarının eğitimi için milyarlarca para ödediklerini dile getiren veliler “Bizden aldıkları paraları öğretmenlerimize vermiyorlarsa bu paralar nereye gidiyor? Bunun hesabını sormak için burdayız” dediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan velilerin dile getirdikleri görüşler şöyle:

'BANA YÜZDE 25 ZAM YAPAN YÖNETİM ÖĞRETMENE YÜZDE 6 YAPIYOR, ONU DA ÖDEMİYOR'