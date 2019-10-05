Doğa Koleji Mavişehir 2 Kampüsü velilerinden öğretmenlere destek

İzmir’de Doğa Koleji Mavişehir 2 Kampüsü’nde maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hafta başında ilk iki derse girmeyen öğretmenlere velilerden de destek geldi. Veliler dün okula giderek öğretmenlerin ve kendilerinin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ettiler.
Doğa Koleji Mavişehir 2 Kampüsü’nde öğretmenlerin maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hafta başında ilk iki derse girmemesinin ardından veliler öğretmenlere desteğe devam ediyor.
Hafta başında öğretmenlerin yasal haklarını kullanarak ilk iki derse girmediği İzmir Mavişehir 2 kampüs velileri öğretmenlerin ve kendilerinin yaşadıkları mağduriyete tepkilerini başlattıkları bir imza kampanyasıyla göstermişlerdi. İmza kampanyası devam ederken veliler dün de okula gelerek sorunlarını dile getirip öğretmenlere sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiler.
Veliler, kendilerine yönetim tarafından süreçle ilgili doğru bilgi verilmediğini, sürekli oyalandıklarını ve sorularına cevap verecek bir yetkili bulamadıklarını iddia ettiler.
Çocuklarının eğitimi için milyarlarca para ödediklerini dile getiren veliler “Bizden aldıkları paraları öğretmenlerimize vermiyorlarsa bu paralar nereye gidiyor? Bunun hesabını sormak için burdayız” dediler.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan velilerin dile getirdikleri görüşler şöyle:
'BANA YÜZDE 25 ZAM YAPAN YÖNETİM ÖĞRETMENE YÜZDE 6 YAPIYOR, ONU DA ÖDEMİYOR'
- “Bu süreçte bile öğretmenlerimizin özverili çalışmalarını görüyoruz. Bu kadar zorlu koşullara aylardır özveriyle davranan öğretmenlerimize sahip çıkmak, onlara moral vermek için burdayız.”
- “Aylardır öğretmenleri oyaladıkları gibi bizi de oyalIyorlar. Erken kayıt dönemi defalarca kayıt için arayan okul idareleri telefonlarımıza çıkmaz oldu.”
- “Yaşanan sürecin sorumluları öğretmenlerimiz değil, sorumsuz okul yönetimidir. Öğretmenlerimizi bize karşı karalamalarIna izin vermeyeceğiz.”
- “Bizden aldıkları paraları öğretmenlerimize vermiyorlarsa bu paralar nereye gidiyor? Bunun hesabını sormak için burdayız.”
- “Bu mesele artık yönetimi aştı, devleti bu yaşananlara müdahale etmeye çağırıyoruz. Övünüp durdukları özel okulculuğun geldiği durum bu. Baksınlar ve kendileriyle gurur duysunlar.”
- “Öğretmenlerimiz korkularından bize gerçeği anlatamıyor. Haklarını aradıkları için tutanakla tehdit ediliyorlar. Milli eğitimi burada çalışan öğretmenlere sahip çıkmaya çağırıyoruz.”
- “Bu okulda iki çocuk okutuyorum. Milyarlarca para veriyorum. Bana yüzde 25 zam yapan okul öğretmenime yüzde 6 zam yapıyor, onu da ödemiyor, rezillik!”
- “Öğretmenler eğitimi engelliyor deniyor. Her gün bankalar tarafından aranan, kirasını ödeyemeyen, çocuklarına karşı, ailesine karşı mahçup bir öğretmen hangi motivasyonla eğitime devam edecek?”
- “Yönetim bize her şey düzelecek diyor. Bunu bize en son söyleyen okul müdürü bir gün sonra başka bir okula geçti. Nasıl güvenelim şimdi biz bu sözlere? Yazılı belge istiyoruz, vermiyorlar. Madem çözülecek neden verilmiyor. Demek ki güvenilecek bir şey yok.”
- “Öğretmenleri suçluyorlar ama öğretmene servis bile sağlamayan bir okul yönetimi var. Öğretmenlerimizin bayramı parasız geçirdiklerini şimdi öğreniyoruz. Yazıklar olsun!”
- “Derse giren öğretmenler de var diyerek, hakkını arayan öğretmeni suçlayamazsınız. Koyun gibi güdülen sessiz kalan değil hakkını arayan, çocuklarımıza da hak aramayı öğreten öğretmenler istiyoruz.”
- “Bize bu kuruma bir şey olmaz diyen kaç müdür gitti öğretmenlerimiz hâlâ bizimle. Onları yalnız bırakmayacağız.”
- “Biz öğretmenlerin dertlerini dile getirmeye çalışıyoruz, yönetim hâlâ bunu size kim söyledinin peşinde. Öğretmenlerimiz tehdit ediliyor. Buna kafa yorulacağına öğretmenlerin sorunlarına kafa yorulsun.”
- “Öğretmenlerimiz kendi maddi sorunlarını düşünmekten çocuklarımıza, eğitime kafa yoramıyor. Rahatlamak için talep ettikleri herşey reddediliyor. Ama tüm bunlara rağmen özveri bekleniyor. Bu şartlarda hangi birimiz özveri gösterebiliriz?”