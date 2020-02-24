Rusya Türkiye üzerinde gözlem uçuşu yapacak

​Rusya yarından Cuma gününe dek Açık Semalar Anlaşması kapsamında Türkiye üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

Rusya, Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde yarından itibaren Cuma gününe kadar Türkiye üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov yaptığı açıklamada gözlem uçuşunun 25-28 Şubat tarihlerinde Rus denetçiler tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde yapılacak gözlem uçuşunda Tu-154M uçağının kullanılacağı ve Eskişehir’den kalkacak uçağın en fazla bin 900 kilometrelik mesafede gözlem uçuşu yapacağı belirtildi.

Rus uçağı belirlenen güzergah üzerinde uçuşunu yaparken, Türk uzmanlar da uçakta bulunacak.

2002 yılında yürürlüğe giren Açık Semalar Anlaşması’nın tarafları arasında Rusya, ABD, Türkiye ve bazı NATO ülkelerinin de aralarında bulunduğu 34 ülke yer alıyor.

Anlaşmaya dahil ülkeler birbirlerinin askeri güç ve faaliyetleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla gözlem uçuşları yapabiliyorlar.

