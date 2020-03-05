PAME ve KKE'den sınırdaki göçmenlere ilişkin açıklama

Tüm İşçilerin Militan Cephesi, bir açıklama yayımlayarak göçmenlerin Edirne sınırında mahsur kalmasının emperyalist oluşumların barbarlığını ortaya koyduğunu vurguladı ve AB-Türkiye arasındaki anlaşmanın derhal feshedilmesi çağrısı yaptı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen ancak Edirne sınırında mahsur kalan göçmenlere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Göçmenlerin Ege Adaları ve Türkiye-Yunanistan sınırında mansur kalmasının emperyalist oluşumların barbarlığı neticesinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, bu oluşumlara Avrupa Birliği (AB), NATO ve Yunanistan hükümetinin doğrudan dahil olduğu vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin egemen sınıfının ve Erdoğan hükümetinin kendi çıkarları doğrultusunda göçmenleri bir araç olarak kullanmasının NATO ve AB'nin diğer ülkelerdeki yıkıcı politikalarının bir sonucu olduğu ve Yunanistan hükümetinin Dublin Yönetmeliği ile AB-Türkiye anlaşmalarını desteklemesiyle Yunanistan'ın göçmenler için bir hapishane ve depo haline geldiği kaydedildi.

Göçmenlere yönelik ırkçı ve faşist yaklaşımların kapitalist barbarlığın bir ürünü olduğuna işaret edilen açıklamada, işçilerin gerçek düşmanının göçmenler değil, işçileri ve emeği sömüren egemen sınıf olduğu belirtildi.

Sınırda yaşanan insani krizin hesabının gerçek sorumlulardan sorulması gerektiği belirtilen açıklamada şu çağrılar yapıldı:

- Dublin Yönetmeliği ve AB-Türkiye anlaşmasının feshedilmesi

- Ege adalarındaki tüm tehlikeli sahaların kapatılması ve yenilerinin açılmaması

-Adalarda bulunan sığınmacıların derhal serbest bırakılarak ulaşmayı hedefledikleri ülkelere gitmeleri için hızlı prosedürlerin uygulanması. Göçmenlerin haklarının uluslararası mutabakat çerçevesinde desteklenmesi

-Ortadoğu'da Türkiye'nin Suriye işgalini, Libya'ya müdahalesini destekleyen ve savaş ve yıkım üreten NATO'nun, ABD'nin ve AB'nin faaliyetleri ve operasyonlarına tüm desteğin ve dahiliyetin sonlandırılması

KKE: GÖÇMEN AKINIYLA AVRUPA-ATLANTİK PLANLARINA KARŞI GELEREK YÜZLEŞMELİ

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de, sınırda yaşanan krize ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yükselen göçmen dalgasıyla baskı yaparak değil Avrıpa-Atlantik planlarına karşı koyarak yüzleşilir" denildi.

Yunanistan hükümetinin, Ortadoğu'da kendi çıkarları doğrultusunda Erdoğan'ı destekleyen NATO ve AB politikalarını sorgulamadığı sürece sorunun daha da derinleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, hükümetin sığınmacıların ulaşmayı hedefledikleri ülkelere adil bir şekilde gidebilmeleri için AB'ye baskı yapması gerektiği ve Dublin Yönetmeliği ve AB-Türkiye anlaşmasına karşı koyması gerektiği kaydedildi.