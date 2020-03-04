TKP: İnsanlık ayıbına karşı mücadele edelim

TKP’nin Sesi’nde bugün, göçe zorlanan ve egemenlerin kirli oyunlarına alet edilen emekçi halklara karşı işlenen insanlık suçu konu edildi, 'Haydi şimdi dayanışmaya katılın, birlikte bu insanlık ayıbına karşı mücadele edelim' denildi.

Suriye’de iç savaşı kışkırtıp şeriatçı çeteleri besleyen AKP iktidarı, şimdi de ülkeyi komşu topraklarda sıcak bir savaşın içine sokmuş durumda.

Öte yandan, sınırların açıldığını ilan eden iktidar sığınmacıları büyük bir insanlık trajedisiyle baş başa bırakmış durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, göçe zorlanan ve egemenlerin kirli oyunlarına alet edilen emekçi halklara karşı işlenen insanlık suçu konu edilirken, tüm ülkelerden emekçiler ve yoksul halklarla dayanışmanın önemi vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: