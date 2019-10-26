NATO'dan 'uluslararası güvenli bölge' teklifine yanıt: Memnuniyetle karşıladık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın sunduğu 'uluslararası güvenli bölge' teklifini 'memnuniyetle karşıladıklarını' söyledi.

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarının Brüksel’de yaptığı iki günlük toplantı sona erdi.

Toplantının ardından basına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan, uluslararası güvenli bölge ve NATO uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son oturumun, NATO’nun Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’na üye ülkeler ve ortaklarla gerçekleştirildiğini belirten Stoltenberg, “NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor. Afgan güvenlik güçlerini eğitim ve fonlarla desteklemeye devam edeceğiz. Afganistan’da barışı sağlamak için Taliban’ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor” diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'dan ne zaman çıkacağına ilişkin soruya, “Afganistan'dan çıkma konusunda müttefiklerimizle birlikte hareket edeceğiz. Eğer Afganistan’dan erken çıkarsak bunun bedeli ağır olur. Hem Afgan halkı hem biz hem de IŞİD’le mücadelemiz zarar görür” dedi.

‘ULUSLARARASI GÜVENLİ BÖLGE’ TEKLİFİNE YANIT

Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin toplantıda ele alındığını belirten Stoltenberg, Almanya tarafından sunulan ‘uluslararası güvenli bölge’ teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Stoltenberg, “Suriye’de mevcut durum sürdürülemez, bu nedenle sorunlara karşı uluslararası toplum çözüm bulmaya çalışmalıdır.” diye konuştu.

'NATO UÇAKLARINA ÖNCELİK VERİLECEK'

Stoltenberg, "NATO güçlerinin hazırlık durumunun" da toplantıda ele alındığını belirtti. “Vatandaşlarımızı korumak için güçlerimizin ihtiyaç olması halinde hızlı hareket etmesi gerekiyor” diyen Stoltenberg, NATO uçaklarının, Avrupa çapında öncelikli muamele görmesini sağlayacak “Hızlı Hava Hareketliliği” girişiminde anlaşma sağlandığını açıkladı.