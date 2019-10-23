Merkel'den 'uluslararası güvenli bölge' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye’nin kuzeyi için yapılan 'uluslararası güvenli bölge' önerisine destek verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’ın Suriye’nin kuzeyi için yaptığı "uluslararası güvenli bölge" önerisine destek verdi.

Alman haber ajansı dpa’nın Hristiyan Birlik partilerinin meclis grubu oturumuna dayandırdığı haberine göre, Merkel güvenli bölgenin yalnızca bir Birleşmiş Milletler kararı ile ve müşterek bir güvenlik prensibine göre hayata geçirebileceğini söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Merkel ayrıca, Kramp-Karrenbauer’ın güvenli bölge önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştireceği bir görüşmede ele alacağını belirtti. "Bu fikri uygulamanın her halükarda denemeye değer olduğunu" ifade eden Almanya Başbakanı, "Bu kriz için çözüm yolları aramak bizim ödevimiz" dedi.

Merkel Suriye’de güvenli bölge konusunun yeni olmadığını ve 2016’da Halep’in ele alındığı Avrupa Birliği Zirvesi'nde de gündeme getirildiğini, ancak söz konusu önerinin şimdiye kadar hep Rusya’nın vetosuna takıldığını dile getirdi

Almanya Başbakanı "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki bölgede kalıcı olmasının önüne geçilmesi gerektiğini" söyledi.