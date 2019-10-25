Almanya Suriye planını NATO’ya sundu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO’ya Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması konusundaki önerisini sundu. Önerinin Türkiye ve ABD’den destek gördüğü öne sürülüyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyinde "uluslararası güçlerin" kontrolünde bir güvenli bölge kurulması konusundaki önerisini NATO'ya sundu.

Kramp-Karrenbauer bu süreçte Rusya’nın da katkısına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Türkiye-Suriye sınırında devriye gezme misyonunun sadece Türkiye ve Rusya’ya bırakılamayacağını savunan Alman bakan, gazetecilere açıklamasında, “Statüko tatmin edici bir çözüm değil” ifadesini kullandı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Kramp-Karrenbauer gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun toplu bir nüfus hareketliliği ya da etnik temizliğe yol açmayacağı yönünde Ankara’dan güvence aldığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı, “Soçi anlaşması barış getirmedi ve uzun vadede siyasi çözüm için bir temel sunmuyor. Uluslararası toplumu içeren bir çözüm için uğraşıyoruz” dedi.

'TÜRKİYE VE ABD MEMNUNİYETLE KARŞILADI'

Haberde yer alan iddiaya göre, Türkiye, ABD Savunma Bakanı Esper ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Alman bakanın planını "memnuniyetle" karşıladı.

NATO’dan bir diplomat, Kramp-Karrenbauer’le Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmeye işaret ederek, “Daha fazla görüşmeye ihtiyaç var ama Türk bakan teklife açık olduğunu söyledi” diye konuştu.

Bir başka diplomat da, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde teklifi Türk, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla masaya yatırmayı değerlendirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, Suriye’nin kuzeyinde NATO’nun bir misyon üstlenmesi konusunda bir çağrı olmadığını kaydetti ancak “BM içerisinde bir sürece” ihtiyaç duyulabileceğini anladığını söyledi.

Stoltenberg, “Bunun kolay ya da çok zor olacağını şu anda söylemek elbette mümkün değil ama bence bu, üzerinde ayrıntılı konuşulması gereken bir teklif” dedi.

Esper ise, Almanya’nın teklifini henüz ayrıntılı incelemediğini ama desteklediğini, bununla birlikte Washington’un kara askerleri katkısında bulunma niyeti taşımadığını belirtti.