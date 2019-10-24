NATO Genel Sekreteri: En azından bir ilerleme görüyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyindeki durumun 'iyileştiğini' belirterek Almanya'nın önerisi için ‘uluslararası topluluğun onayladığı çerçeveyi oluşturma fikri, savunma bakanlarımızın görüşmelerde değerlendireceği bir şey’ dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün başlayan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada “Birçok sorun var, ama Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun çözüme kavuşturulması için uluslararası topluluğun onayladığı çerçeveyi oluşturma fikri, savunma bakanlarımızın görüşmelerde değerlendireceği bir şey. Tüm müttefikler, krize görüşmeler yoluyla çözüm bulunması fikrine destek veriyor. Almanya’nın önerisi, bunun unsurlarından biri” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ oluşturulmasını önerisinde bulunmuştu.

‘SURİYE’DE EN AZINDAN BİR İLERLEME GÖRÜYORUZ’

NATO Genel Sekreteri “Son günlerde şiddet ve çatışmalarda önemli bir azalma görmüş olmamız beni umutlandırıyor. Bu temelde, Suriye’deki krize sürdürülebilir bir politik çözüm bulmak için çalışmalıyız. Durum halen kırılganlığını koruyor, ama en azından bir ilerleme görüyoruz” dedi.