McGurk: Trump'ın Erdoğan'a sorması gereken 15 basit soru...

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk, Erdoğan ile Trump’ın dünkü görüşmesi öncesinde 'Trump’ın Erdoğan’a sormayı isteyebileceği 15 basit soru ama bunları sormayacaktır' diyerek o soruları sosyal medya hesabından paylaştı.
Perşembe, 14 Kasım 2019 10:12
“Trump’ın belki Erdoğan’a sormayı isteyebileceği 15 basit soru ama bunları sormayacaktır” diye yazan Mcgurk, o soruların bazıları şu şekilde;
- Bağdadi, Türkiye sınırından 5 km’den daha az ötede iyi hazırlanmış tünellere sahip güvenli bir evde tam olarak nasıl yaşıyordu?
- Bağdadi’nin iki numaralı elemanı, sizin sınırınızda tamamen kontrol ettiğiniz küçük bir kasaba olan Cerablus’ta neden bulundu?
- ABD’nin SDG’yi sınırınızdan 30 km uzağa çekmesini talep ettiğinizde, Bağdadi’nin ailesiyle sınırınızın 5 km ötesinde yaşadığını biliyor muydunuz?
- Neden sıkça Suriye’yi kontrol etmek ve kontrol altına almak için iddia ettiğiniz bölgeler, El Kaide ve/veya IŞİD liderleri için bir izinli cennete dönüştü?
- Son birkaç hafta içinde, Bağdadi’nin eşinin de aralarında olduğu çok sayıda yakınını tutukladığınızı iddia ediyorsunuz. Peki neden şimdiye kadar dünyanın en çok aranan teröristlerinin bu akrabalarını tutuklamadınız? Peki Türkiye’de ne işleri vardı?
- Birçoğu El Kaide ve IŞİD’in bel kemiği hâline gelen 40 bin yabancı savaşçı Türkiye’den Suriye’ye nasıl serbestçe geçiş yapabildi?
- Neden sınırınızı IŞİD’e kapatmaya yardımcı olmak için size yöneltilen özel talepleri defalarca reddettiniz? Ve sonra neden sadece SDG’nin IŞİD’i yenmesinin ardından sınırı kapattınız?
- Suriye’de Putin ve Rus kuvvetleriyle ortak devriyelerini kabul ederken Amerikan ordusuyla komşu bölgelerdeki ortak devriyeleri neden reddettiniz ve ardından Kuzey Suriye’nin üçte ikisinde sebepsiz saldırılarla birliklerimizi Esad ve Rusya’ya karşı büyük tehlike altına soktunuz?”
]