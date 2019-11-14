McGurk: Trump'ın Erdoğan'a sorması gereken 15 basit soru...

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk, Erdoğan ile Trump’ın dünkü görüşmesi öncesinde 'Trump’ın Erdoğan’a sormayı isteyebileceği 15 basit soru ama bunları sormayacaktır' diyerek o soruları sosyal medya hesabından paylaştı.