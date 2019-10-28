McGurk: Türkiye’nin açıklaması gereken bazı şeyler var

ABD’nin eski ‘IŞİD’le Mücadele’ Özel Temsilcisi Bret McGurk, Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğünü belirterek ‘Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var’ dedi.

ABD’nin eski ‘IŞİD’le Mücadele’ Özel Temsilcisi Bret McGurk, IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Washington Post gazetesi için yazdığı makalede "Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var" dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilmesinin muhaliflerinden Brett McGurk'ün makalesi "Bağdadi'nin ölümü Suriye'de neyi kaybettiğimizi vurguluyor” başlığını taşıyor.

McGurk Bağdadi'nin öldürülmesini “uygar dünya için kutlanası bir olay” olarak yorumladığı makalesinde Türkiye'ye de değindi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre McGurk’ün makalesinin ilgili bölümü şöyle:

‘TÜRKİYE’NİN GÖZLEM NOKTALARIYLA KORUDUĞU İDLİB’DE BULUNDU’

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var. Bağdadi, Suriye'nin doğusunda veya Irak'ın batısındaki geleneksel bölgelerde değil, Türkiye sınırından birkaç kilometre uzakta, Türkiye'nin 2018 başından beri askeri gözlem noktalarıyla koruduğu İdlib'de bulundu. ABD'nin, sınırın hemen diğer tarafında bulunan NATO müttefiki Türkiye yerine yüzlerce kilometre uzaklıktaki Irak'tan kalkarak böyle bir operasyonu yapması da çok şey anlatıyor. ABD'nin operasyonu Türkiye'ye haber vermediği, yalnızca sınırına yaklaştığında bildirimde bulunduğu söyleniyor. Bu, ABD'nin Rusya ve Suriye gibi devletlere karşı tutumuyla aynı.

İdlib dünyanın en büyük terörist cenneti oldu. Suriye'ye gelen yaklaşık 40 bin yabancı savaşçının çoğu Türkiye üzerinden kuzey doğu Suriye'ye geldi. Bölgenin çoğu bugün El Kaide'nin Suriye'deki resmi ortakları tarafından kontrol ediliyor ve Türkiye ile sınır ticaretinden, Türkiye destekli muhaliflerle karşılıklı bir fayda ilişkisinden besleniyor. Şimdi bu bölgenin, dünyanın en çok aranan teröristine, ailesiyle birlikte saklanabileceği kadar konukseverlik gösterdiğini biliyoruz.”

Brett McGurk, makalesinde ayrıca, ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) başvurmak zorunda kaldığını savundu.

McGurk, ABD'nin Türkiye'nin desteğiyle IŞİD karşıtı bir güç kurmayı hedeflediğini fakat hem Obama hem de Trump yönetimlerinin Türkiye destekli güçleri radikallerle iç içe görmesi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ileri sürdüğü makalesinde, "Türkiye'nin, desteklediği radikal güçlerle SDG'ye saldırmasına izin vermenin" stratejik açıdan geri bir adım olduğunu savundu.

Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı üzerine 2018 sonunda istifa etmişti. Trump daha sonra kararını değiştirerek bazı güçlerini Suriye'de tutmaya devam edeceğini açıklamıştı.