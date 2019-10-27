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Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü
ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
Pazar, 27 Ekim 2019 16:26
ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
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