Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
Pazar, 27 Ekim 2019 16:26

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.