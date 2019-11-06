'Bağdadi’nin kardeşi defalarca İstanbul’a geldi’

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National’da yer alan haberde IŞİD lideri Bağdadi’nin erkek kardeşinin defalarca İstanbul’a seyahat ederek Bağdadi’nin kuryeliğini yaptığı öne sürüldü.

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin Cuma adlı erkek kardeşinin Suriye sınırından defalarca Türkiye’ye girerek İstanbul’a seyahat ettiği ve Bağdadi’nin kuryeliğini yaptığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngilizce yayımlanan The National’ın Irak istihbaratından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Bağdadi’nin Cuma adlı erkek kardeşi en son Nisan ayında İstanbul’da görüldü. Haberde Irak istihbaratının ABD istihbaratıyla ile işbirliği halinde Bağdadi’nin üç erkek kardeşinden biri olan Cuma’yı takip ettiği ancak her defasında Suriye’nin İdlib kentinde izini kaybettikleri iddia edildi.

Cuma’nın İstanbul’daki görüşmelerinde Irak’taki IŞİD komutanlarına Bağdadi’nin mesajlarını ilettiği ileri sürülen haberde eski bir Türk güvenlik görevlisinin “Makarna pişirdiğinizde bunu süzgeçten geçirirsiniz. Türkiye sınırları maalesef uzun süredir bu durumda” sözlerine yer verildi.

ABD, Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına yakın Barişa köyüne düzenlenen operasyonda öldüğünü açıklamıştı.