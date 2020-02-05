Iowa’daki ön seçimin sonucu belli oldu: Pete Buttigieg ilk sırada

ABD’de Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçiminde Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı belirlemek üzere ilk önseçimi yaptığı Iowa’daki oy sayımında kriz çıkmıştı. Sistemin çökmesi nedeniyle sonuçlar uzun süre açıklanamazken, kısmi açıklanan ilk sonuçlara göre Pete Buttigieg ilk sırada yer aldı.

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayının belirlemek için yapılan ilk önseçimde sistem çökmüş, seçim sonuçları uzun süre açıklanamamıştı. Iowa eyaletindeki seçim bölgelerinin yüzde 62’sinden gelen ilk sonuçlara göre, Indiana eyaletinin South Bend kenti eski belediye başkanı Pete Buttigieg ilk sırada yer alıyor. Kısmi sonuçlara göre, Buttigieg eyaletteki delegelerin yüzde 26,9’unun desteğini aldı. Ön seçim sisteminde, başkanlık seçiminde olduğu gibi, oy oranı değil adayların kazandığı delege sayısı belirleyici oluyor. Açıklanan ilk sonuçlara göre Iowa’daki ön seçim sonuçlarında sıralama şu şekilde: Pete Buttigieg % 26,9 Bernie Sanders & 25,1 Elizabeth Warren % 18,3 Joe Biden % 15,6 Amy Klobuchar % 12,6 Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Iowa'daki ön seçimde ilk sonuçlara göre ilk sırada yer alan 38 yaşındaki Pete Buttigieg, 2020'de seçilmesi halinde ABD'nin ilk gay başkanı olacak. Buttigieg, South Bend Belediye Başkanı olmadan önce Afganistan'da görev yapmıştı. İLGİLİ HABER Sosyalist başkan adayı: Pentagon dağıtılmalı, eşitsizlik sona ermeli