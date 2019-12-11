Hafter’e bağlı komutan: Türk gemilerini batırma emri aldım

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’e bağlı donanmanın komutanı Faraj el Mahdevi, bölgeye yaklaşacak Türk araştırma gemilerini batırma emri aldığını söyledi.

Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’e bağlı donanma komutanı Faraj el Mahdevi bölgeye yaklaşacak Türk araştırma gemilerini batırmak için emir aldığını söyledi.

Pazartesi akşamı Yunan ALPHA TV’ye konuşan Mahdevi “Emir aldım. Türk arama gemileri gelir gelmez bir çözümüm olacak. Onları ben kendim batıracağım. Bu emri Hafter’den aldım” dedi.

Greek Reporter'ın aktardığı habere göre Mahdevi ülkesinde BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi.

Akıcı Yunanca konuştuğu belirtilen Mahdevi 70’li yıllarda Yunanistan Donanma Akademisi’nde eğitim görmüştü. Mahdevi geçtiğimiz günlerde de Facebook hesabından Yunanca olarak yaptığı paylaşımda “Başkent Trablus’u özgürleştirip Türk rüyasını yok edeceğiz” diye yazmıştı.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında geçen ay "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. Anlaşmaya Yunanistan, Mısır ve AB tepki göstermişti.

