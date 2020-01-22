ABD’den Türkiye’ye sondaj çalışmalarını durdurma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj operasyonlarından ‘derin endişe duyduklarını’ söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Washington'un Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarından "derin endişe duyduğu"nu söyledi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre ABD Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin Limasol'un güneyine Yavuz sondaj gemisinin sevk edilmesi dahil Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarından "derin endişe duyduklarını" belirtti.

Habere göre sözcü “Bu kışkırtıcı adım bölgedeki gerilimi artırıyor. Türk makamlarını bu operasyonları durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

Sözcü ayrıca Washington'un Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgedeki kaynakları geliştirme hakkını tanıyan pozisyonunu yineledi. ABD Dışişleri Sözcüsü Washington'un tarafları itidalli davranmaya ve bölgedeki gerilimleri artırabilecek eylemlerden kaçınmaya teşvik ettiğini savundu.