TMMOB, Kanal İstanbul’a itiraz için dilekçe yönergesi hazırladı

Kanal İstanbul’un ÇED raporunun askıya çıkmasının ardından yurttaşlar itirazlarını dilekçeyle bakanlığa iletmeye başladı. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu da yurttaşların görüş ve itirazlarını iletebilmeleri için bir dilekçe yönergesi hazırladı.

Kanal İstanbul'un ÇED raporunun 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıya çıkmasının ardından İstanbullular, dilekçe vermek için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne akın etti.

10 günlük süre içinde projeye ilişkin itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletilebilecek.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu da, Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporunun nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılması üzerine, yurttaşların projeye ilişkin görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020 tarihine kadar iletebilmeleri için bir dilekçe yönergesi hazırladı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun konu hakkındaki mesajı ise şöyle:

“Sevgili İstanbul halkı,

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır. Projeye ilişkin görüş ve itirazlarınızı 2 Ocak 2020 tarihine kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilirsiniz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU”

Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.

