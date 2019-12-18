TKP: Kanal İstanbul yıkım demektir

TKP’nin Sesi’nde bugün, Kanal İstanbul projesinin neden olacağı yıkıma dikkat çekildi. Programda, projenin düzenin devamlılığını sağlaması açısından vazgeçilmezliği belirtilirken, toplumsal bir kurtuluş için tüm emekçiler örgütlenmeye davet edildi.

Kanal İstanbul projesinin ihaleye çıkmasına sayılı günler kaldı. Bir yandan Katar burjuvazisine arazi satışları sürerken, iktidar emekçi halkımızın geleceğini ipotek altına alacak, büyük bir çevre felaketine yol açacak “çılgın proje” için gözünü karartmış durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, kriz içinde debelenen sermaye sınıfının kısa bir süre için nefes almasını ve günü kurtarmasını sağlayacak, öte yandan ülkemizin geleceği için geri döndürülemez bir yıkıma yol açacak akıl dışı projenin düzenin devamlılığını sağlaması açısından vazgeçilmezliği belirtilirken, toplumsal bir kurtuluş için tüm emekçiler örgütlenmeye davet ediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/7uZ2R3rBxB938sdzswuTT9

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-18-aralik-2019-carsamba

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr