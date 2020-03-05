Soylu'dan Odatv tutuklamalarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv tutuklamalarına ilişkin, 'Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da' dedi. Soylu, 'devlet sırrı' dediği olayın bir hafta önce Meclis'te açık açık dile getirildiğini ise unuttu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv'de yayınlanan "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntüleri" haberine ve Odatv operasyonuna ilişkin konuştu.

Soylu, bir hafta önce Meclis'te İYİP'li Ümit Özdağ tarafından açıklanmasına karşın habere ilişkin, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, hadi bu haberi Almanya'da yapsınlar" dedi.

Soylu, Barış Terkoğlu'nun sabaha karşı 04.00'de gözaltına alınmasına ilişkin ise, "Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazar, der ki siz bunu alın. Kime der bunu, polise der. Bu talimat genellikle mesai saatinden sonra gelir ve polis çalışmaya başlar. Süreç böyle işler yani. Bunu bulduğu an sisteminde gece, sabah, akşam almak zorundadır. Neden? Kaçarsa o anda yapmış olduğu adli kolluk hizmetini yerine getirmediğinden dolayı sıkıntı yaşar. Şimdi burada Adalet Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme yapıyor. Mesela adam gece 04.00'te otelde yatıyor, ya kardeşim 07.00'de al" ifadesini kullandı.