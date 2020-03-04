Barış Terkoğlu'nun neden gözaltına alındığı belli oldu: Suç denilen haber Meclis'te açıklanmıştı...

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, hayatını kaybeden bir MİT görevlisine ilişkin haber dolayısıyla gözaltına alınırken, aynı olay haberden bir hafta önce Meclis'te bir milletvekili tarafından duyurulmuştu.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu sabah saatlerinde gözaltına alınırken, gözaltı nedeninin bir MİT görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin haberden dolayı olduğu duyuruldu.

Oysa söz konusu haber Odatv'nin haberinden tam bir hafta önce bir milletvekili tarafından Meclis'te duyurulmuştu.

İYİP vekili Ümit Özdağ, Meclis'te yaptığı açıklamada Libya'da iki MİT mensubunun öldüğünü duyurmuş, isimleri ise açık şekilde dile getirmişti.

Özdağ, "Neden gizliyorsunuz? Libya'daki iç savaşa katılmanızın Türk halkı tarafından kabul edilmediğini görerek, şehit haberlerinin gelmesine halkın tepki vereceğini düşünerek mi şehit haberlerini gizliyorsunuz? Bu haberi gündeme taşıyan Yeniçağ gazetesinden iki gazetecinin Murat Ağırel ve Batuhan Çolak'ın sosyal medya hesaplarını ele geçiriyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şeyin makul bir izahı yok" demişti.