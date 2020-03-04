Barış Terkoğlu gözaltına alındı!

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının, hayatını kaybeden MİT mensubu ile ilgili haberden dolayı olduğu öğrenildi.

Barış Terkoğlu gözaltı kararının ardından Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götürüldü.

Güvenlik Şubeden verilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatı ile söz konusu haber nedeniyle Terkoğlu hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Terkoğlu sabah 9’dan sonra ifadesi alınmak üzere gözaltında tutuluyor.

Ayrıca Barış Terkoğlu’nun ifadesi, Emniyet Müdürlüğünde direkt Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından Çağlayan Adliyesi’nde de alınabileceği aktarıldı. Savcılığın sözlü talimatı, "mevcutlu getirilmesi" yönünde olduğu öğrenildi.