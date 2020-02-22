Asker ölümleri gizleniyor mu? Erdoğan'dan 'birkaç tane şehit' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Milli Savunma Bakanlığı ve TSK tarafından açıklanmayan asker kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, 'Libya'da birkaç şehidimiz var' dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, yaşamını yitiren askerlerden birinin 'Albay Okan Altınay' olduğunu öne sürdü. Çolak, Albay Altınay'ın cenazesinin sessiz sedasız Türkiye'ye getirilip defnedildiğini, ailenin tepkili olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de otoyol açılışında daha önce yetkili kurumlar tarafından açıklanmayan asker kayıplarını duyurdu.

Erdoğan "Libya'da birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi.

Daha önce çatışmalarda yaşanan asker kayıpları TSK ve MSB tarafından açıklanırken, bu konuda hiçbir duyuru yapılmaması dikkat çekti.

'ÖLENLERDEN BİRİ ALBAYDI, SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ'

Konuya ilişkin İYİP'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Erdoğan 'Libya'da Birkaç tane şehidimiz var' diyerek günler sonra şehit haberlerini doğruladı. Gelin Libya'da neler oluyor biraz anlatalım. Bilindiği üzere Libya'nın büyük bir bölümü Hafter güçlerinin kontrolünde. Türkiye de ani bir manevra ile asker gönderme kararı aldı" derken, "Libya'ya çok kıymetli subaylarımız da gönderildi. Bunlardan biri Albay Okan Altınay'dı. Görev yaptığı gemi de Hafter güçleri tarafından hedef alındı. Bombalı saldırıda şehit düştü. Cenazesi Türkiye'ye getirildi, sessiz sedasız, törensiz toprağa verildi" ifadesini kullandı.

'AİLE TEPKİLİ'

Çolak, "Albay Okan Altınay'ın Libya'da şehit düştüğü nedense kamuoyuna açıklanmıyordu. Devre arkadaşları ve ailesi tepkiliydi. Kara Harp Okulu 1993 devresi arkadaşlarını unutmadı. Gidebilen koştu, gidemeyen çelenk gönderdi. Törensiz defin onları derinden yaraladı" bilgisini paylaştı.